यूपी: प्रदेश में आज से एक बार फिर से बदलेगा मौसम, इन जिलों में हल्की बारिश के आसार; चलेंगी पूरवा हवाएं

मानसून की विदाई के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम ने फाैरी ताैर पर करवट लेने के संकेत दिए हैं। सोमवार से तराई के जिलों में हवा का रुख पछुआ से पूरवा होने के साथ नेपाल से सटे तराई जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। पश्चिमी तराई के जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वाराणसी, आजमगढ़ और बलिया में भी बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है।

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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तराई क्षेत्रों में बूंदाबांदी के चलते तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे लोगों को दिन की गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार शाम से ही पूर्वी तराई के जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई थी। सोमवार को इसके और सक्रिय होने की संभावना है।