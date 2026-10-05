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यूपी: प्रदेश में आज से एक बार फिर से बदलेगा मौसम, इन जिलों में हल्की बारिश के आसार; चलेंगी पूरवा हवाएं

Mon, 05 Oct 2026 06:59 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 05 Oct 2026 06:59 AM IST
सार

Weather in UP: यूपी से मानसून विदा हो गया है। सर्दी ने हल्की आहट दे दी है पर आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम यू-टर्न लेने जा रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 

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UP: Weather will change again from today, with light rain expected in these districts; easterly winds will blo
यूपी का मौसम। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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मानसून की विदाई के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम ने फाैरी ताैर पर करवट लेने के संकेत दिए हैं। सोमवार से तराई के जिलों में हवा का रुख पछुआ से पूरवा होने के साथ नेपाल से सटे तराई जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। पश्चिमी तराई के जिलों में भी कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वाराणसी, आजमगढ़ और बलिया में भी बादलों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है।

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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि तराई क्षेत्रों में बूंदाबांदी के चलते तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इससे लोगों को दिन की गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार शाम से ही पूर्वी तराई के जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई थी। सोमवार को इसके और सक्रिय होने की संभावना है।

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बदलेगा हवा का रुख, आज बादलों की आवाजाही

मानसून की विदाई के बाद राजधानी के मौसम में सोमवार से दो दिन के लिए बदलाव के संकेत हैं। हवा का रुख बदलकर पुरवा हो जाएगा और बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। हालांकि, बारिश की संभावना नहीं है। धूप-छांव के असर से तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुरवा के साथ बादलों की सक्रियता बढ़ने से दिन के तापमान में मामूली गिरावट के आसार हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिसमें 0.2 डिग्री की गिरावट रही।

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