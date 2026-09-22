यूपी: शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर करोड़ों की ठगी, मैकेनिकल इंजीनियर गिरफ्तार; इस तरह करता था टारगेट

3087 शिकायतों से सामने आया बड़ा नेटवर्क

एसटीएफ की जांच में गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला होने की जानकारी सामने आई है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस गिरोह से जुड़ी 3087 ऑनलाइन शिकायतें मिलने की जानकारी सामने आई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों के साथ ठगी किए जाने का पता चला है।

पहले चार आरोपी भी पकड़े जा चुके

मामले में एसटीएफ पहले भी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अनुनाग अरविंद श्रीवास्तव को 31 जुलाई को नागपुर, विनोद कुमार राठौर को 22 अगस्त को मध्यप्रदेश के झाबुआ और सुधीर गंगाधर दास व शेख नदीम सलीम को 23 अगस्त को महाराष्ट्र के काशीगांव थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। विवेक के खिलाफ लखनऊ और अन्य स्थानों पर कुल 11 केस दर्ज होने की जानकारी मिली है। अंडमान-निकोबार के साइबर क्राइम थाने में भी उसके खिलाफ केस दर्ज है।