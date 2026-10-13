यूपी: लखनऊ में रोडवेज चालकों-परिचालकों का प्रदर्शन, अवध बस स्टेशन कमता पर बसों का संचालन ठप; यात्री परेशान

परिषद के शाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा और मंत्री कान्तेश कुमार शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और उनके विरुद्ध की जा रही कथित उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के संबंध में 7 अक्तूबर 2026 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद 9 अक्तूबर 2026 को द्विपक्षीय वार्ता हुई लेकिन उसमें समस्याओं का निर्णायक समाधान नहीं हो सका। 12 अक्टूबर 2026 को हुई पुनः वार्ता में भी कर्मचारियों की समस्याओं और पूर्व में बनी सहमतियों के अनुपालन को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।



परिषद ने कहा कि पूर्व घोषित आंदोलनात्मक कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा। इसके तहत 16 अक्टूबर 2026 को प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। परिषद पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि आंदोलन से पहले या उसके दौरान किसी कर्मचारी के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक अथवा दमनात्मक कार्रवाई की गई तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा।



कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए नियमानुसार आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। परिषद ने निगम प्रशासन से कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का शीघ्र और न्यायसंगत समाधान करने तथा द्विपक्षीय वार्ताओं में बनी सहमतियों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की है।