यूपी: लखनऊ में स्टेयरिंग फेल होने से रोडवेज बस ट्रक से टकराई, चालक-परिचालक समेत कई घायल

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। घायलों में लालगंज निवासी वासुदेव, ऐशबाग निवासी अशोक, बस परिचालक कानपुर देहात निवासी मुकेश, चालक फतेहपुर निवासी हरिओम और लालगंज निवासी अतुल सिंह शामिल हैं।



हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों को दूसरी रोडवेज बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात व्यवस्था सुचारु कराई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।