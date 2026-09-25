यूपी: चक्रवाती बारिश के चपेट में प्रदेश, तापमान ने लगाया गोता, आठ डिग्री गिरा पारा; 69 जिलों में चेतावनी

बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम तंत्र के पश्चिमी विक्षोभ से इंटरेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में बारिश के तेवर और तीखे हो गए हैं। नेपाल सीमा से लगे तराई और पूर्वांचल के कई इलाकों में बीते 24 घंटे से रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई इलाकों में मौसम में नरमी आने से ठंडक का एहसास घुल गया।

विज्ञापन

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को प्रदेश में बारिश का दायरा और व्यापक होगा। कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के आसार हैं। नेपाल सीमा से लगे तराई क्षेत्र में बारिश का सबसे ज्यादा असर रहने की संभावना है। बारिश के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह सामान्य से नीचे पहुंच गया है।मौसम विभाग ने श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन आठ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में रेड अलर्ट है। वहीं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और बदायूं में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा पूर्वांचल, मध्य और पश्चिमी यूपी के बड़े हिस्से में बारिश की संभावना है।