यूपी: ओपी राजभर का अखिलेश पर हमला, कहा- अपने नेताओं को उठना-बैठना और बात करना सिखाइए

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पार्टी के नेताओं के बीच कथित विवादों को लेकर सवाल उठाए हैं। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन को एनडीए से लड़ना है, लेकिन उनके नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले अपने नेताओं को एक साथ बैठना, सभ्यता-संस्कार और अनुशासन सिखाइए, चुनाव बाद में लड़िएगा।

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राजभर ने कहा कि सपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी चल रही है।उन्होंने इकरा हसन और इमरान मसूद के साथ राजेंद्र पाल गौतम के बयानों का जिक्र किया। राजभर ने कहा कि संगठन के स्तर पर भी सपा नेताओं के बीच विवाद की बातें सामने आ रही हैं। उन्होंने अपने बयान में गोरखपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां थप्पड़ चलने और मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला, महानगर और फ्रंटल संगठनों की इकाइयां भंग करनी पड़ीं।इसी तरह एटा-कासगंज में नेताओं के आपस में उलझने, आगरा में पदाधिकारियों के बीच मारपीट, आजमगढ़ में बूथ अध्यक्ष की ओर से विधायक समर्थकों पर मारपीट के आरोप और सहारनपुर में समीक्षा बैठक के दौरान विवाद का भी जिक्र किया। राजभर ने कहा कि 2027 में प्रदेश संभालने का दावा करने वाली सपा को 2026 में ही अपनी जिला इकाइयों को संभालने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि पहले अपने नेताओं को अनुशासन सिखाएं, उसके बाद चुनाव में एनडीए से मुकाबला करें।