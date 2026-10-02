यूपी: लखनऊ एयरपोर्ट पर पार्किंग की नई दरें लागू, कमर्शियल वाहनों पर बढ़ा शुल्क; जानिए पूरी रेस्ट लिस्ट

लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए एयरपोर्ट एक्सेस शुल्क, पार्किंग शुल्क और मासिक पास की संशोधित दरें लागू कर दी गई हैं। एयरपोर्ट संचालक के मुताबिक नई दरें देश के अन्य हवाई अड्डों पर लागू व्यवस्थाओं के अनुरूप हैं। इसका उद्देश्य लैंडसाइड सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन, रखरखाव, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

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नई दरों के अनुसार दोपहिया वाहनों के लिए आठ मिनट तक 50 रुपये, 30 से 60 मिनट तक 100 रुपये और 24 घंटे तक अधिकतम 300 रुपये शुल्क देना होगा। ऑटो के लिए 30 मिनट तक 80 रुपये, एक घंटे तक 100 रुपये और 24 घंटे तक अधिकतम 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।निजी कार और एसयूवी के लिए पहले आठ मिनट तक पार्किंग नि:शुल्क रहेगी। इसके बाद 30 मिनट तक 150 रुपये, एक घंटे तक 200 रुपये और 24 घंटे के लिए अधिकतम 1000 रुपये शुल्क लगेगा। कमर्शियल कार के लिए आठ मिनट से ही 200 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि 24 घंटे के लिए अधिकतम शुल्क 1200 रुपये होगा। टेंपो, छोटा हाथी, पिकअप, मिनीबस, बस और ट्रक के लिए आठ मिनट तक 600 रुपये तथा 24 घंटे तक अधिकतम 3000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।