यूपी: मेट्रो के गो स्मार्ट कार्ड को इस तारीख तक एनसीएमसी में बदल सकेंगे, बिना अतिरिक्त शुल्क के मिली नई सुविधा
लखनऊ मेट्रो के गो स्मार्ट कार्ड को एनसीएमसी कार्ड में बदलने की अंतिम तिथि बढ़ाकर नौ अक्तूबर कर दी गई है। यात्री पुराने कार्ड को मुफ्त में बदलवा सकेंगे। अब तक 50 हजार से अधिक कार्ड बदले जा चुके हैं। एनसीएमसी से लखनऊ मेट्रो में यात्रा पर 10 प्रतिशत छूट मिलेगी।
विस्तार
लखनऊ मेट्रो के गो स्मार्ट कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) में बदलने की अवधि बढ़ा दी गई है। अब यात्री नौ अक्तूबर तक अपना पुराना कार्ड मुफ्त बदलवा सकेंगे। पहले यह सुविधा दो अक्टूबर तक थी। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूपीएमआरसी) ने यात्रियों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया है।
अब तक 50 हजार से अधिक यात्री अपने गो स्मार्ट कार्ड को एनसीएमसी कार्ड में बदलवा चुके हैं। कार्ड बदलवाने के लिए यात्रियों को पहले पुराने कार्ड में उपलब्ध शेष राशि खर्च करनी होगी। इसके बाद मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर पर कार्ड का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद मिलने वाली सरेंडर रसीद और पुराने कार्ड को स्टेशन स्थित एयरटेल पेमेंट्स बैंक कियोस्क पर जमा करना होगा। मोबाइल पर ओटीपी सत्यापन के बाद नया एनसीएमसी कार्ड निःशुल्क जारी किया जाएगा।
देशभर में कर सकेंगे इस्तेमाल
एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल देशभर में इस सुविधा को स्वीकार करने वाली मेट्रो, बसों, पार्किंग और खुदरा सेवाओं में किया जा सकता है। लखनऊ मेट्रो में इस कार्ड से हर यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। कार्ड से यात्रा के लिए बार-बार टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी।
इसे एनसीएमसी कियोस्क, टिकट वेंडिंग मशीन, लखनऊ मेट्रो ऐप और एयरटेल ऐप के जरिये डेबिट-क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से रिचार्ज किया जा सकेगा। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने यात्रियों से निर्धारित अवधि में पुराने कार्ड को एनसीएमसी में बदलवाने की अपील की है।