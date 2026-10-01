यूपी: मेट्रो के गो स्मार्ट कार्ड को इस तारीख तक एनसीएमसी में बदल सकेंगे, बिना अतिरिक्त शुल्क के मिली नई सुविधा

देशभर में कर सकेंगे इस्तेमाल

एनसीएमसी कार्ड का इस्तेमाल देशभर में इस सुविधा को स्वीकार करने वाली मेट्रो, बसों, पार्किंग और खुदरा सेवाओं में किया जा सकता है। लखनऊ मेट्रो में इस कार्ड से हर यात्रा पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। कार्ड से यात्रा के लिए बार-बार टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी।



इसे एनसीएमसी कियोस्क, टिकट वेंडिंग मशीन, लखनऊ मेट्रो ऐप और एयरटेल ऐप के जरिये डेबिट-क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से रिचार्ज किया जा सकेगा। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने यात्रियों से निर्धारित अवधि में पुराने कार्ड को एनसीएमसी में बदलवाने की अपील की है।