यूपी: शिवा हत्याकांड में बड़ा अपडेट, नेपाल बॉर्डर के पास मिली श्रद्धा दुबे की एसयूवी, नेपाल भागने की आशंका

कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे की एसयूवी भारत-नेपाल सीमा से सटे बहराइच के रुपईडीहा इलाके में लावारिस हालत में खड़ी मिली है। वाहन मिलने के बाद श्रद्धा दुबे के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। उसके साथ एक महिला और दो पुरुषों के भी सीमा पार कर नेपाल में प्रवेश करने की आशंका है। मामले की जांच के लिए लखनऊ से पुलिस टीम बहराइच पहुंची है। पुलिस के साथ सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टीमें भी जांच में जुटी हैं।

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पुलिस और एसएसबी कर रही जांच अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने बताया कि रुपईडीहा क्षेत्र में एक एसयूवी लावारिस हालत में खड़ी मिलने की सूचना मिली है। पुलिस और एसएसबी की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। लखनऊ से भी पुलिस टीम पहुंची है और सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। विज्ञापन सीमा पर कैसे पहुंची एसयूवी, जांच में जुटीं एजेंसियां भारत-नेपाल सीमा के नजदीक एसयूवी मिलने के बाद जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि वाहन वहां कैसे पहुंचा और उसे कौन छोड़कर गया। पुलिस श्रद्धा दुबे की संभावित गतिविधियों के साथ उसके साथ बताए जा रहे अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या वे सीमा पार कर नेपाल पहुंचे हैं।

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