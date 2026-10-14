यूपी: एलडीए में गुरुवार को लगेगा लोन मेला, मौके पर मिलेगी एनओसी और बैंक लोन की सुविधा; जानिए पूरी डिटेल

एलडीए में 15 अक्तूबर को लोन मेला लगेगा। इसमें सभी राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों की टीम उपस्थित रहेगी। आवंटियों को मौके पर ही एनओसी और प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर लोन की सुविधा मिलेगी। एलडीए के वित्त नियंत्रक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि कई आवंटी बैंक से लोन न मिलने के कारण संपत्ति का पूरा भुगतान नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनकी सहूलियत के लिए एलडीए लोन मेला आयोजित कर रहा है। एलडीए के लेखाधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मेले में आवंटियों को एनओसी भी दी जाएगी।

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