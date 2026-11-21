बीते चार वर्षों में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा मंजूर किए गए नक्शों की अब प्रधान महालेखाकार (पीएजी) की टीम जांच करेगी। यह टीम पार्किंग से लेकर नक्शों के विपरीत किए गए निर्माणों पर शमन (नियमन) तक की पड़ताल करेगी। इस जांच से मिलीभगत कर नक्शे पास करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रधान महालेखाकार की टीम इसी महीने लखनऊ आने वाली है।

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जांच का मुख्य उद्देश्य यातायात को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक मार्गों पर अनियंत्रित पार्किंग को रोकना है। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 और एलडीए की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार, पर्याप्त पार्किंग स्थान रखना अनिवार्य है। यह प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत या मिश्रित उपयोग की योजनाओं पर लागू होता है।महालेखाकार कार्यालय ने वर्षवार स्वीकृत योजनाओं और भवन मानचित्रों की कुल संख्या पूछी है। यह भी जानना चाहा है कि कितनी योजनाओं में निर्धारित पार्किंग मानकों का पूर्ण पालन हुआ है और कितनी योजनाओं में पार्किंग मानकों में छूट दी गई या शमन मानचित्र स्वीकृत किए गए।इन छूटों का विधिक आधार भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। महालेखाकार कार्यालय ने एलडीए को वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह जानकारी तय प्रारूप में प्रमाणित अभिलेखों सहित लेखापरीक्ष दल को देनी होगी।