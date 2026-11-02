यूपी: विजिलेंस के दो ट्रैप, आगरा में बिजली विभाग का जेई और बांदा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जेई गिरफ्तार

सतर्कता अधिष्ठान की टीमों ने सोमवार को दो जिलों में बड़ी कार्रवाई की। बांदा में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, जबकि आगरा में बिजली विभाग के अवर अभियंता (जेई) और एक निविदाकर्मी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।

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आईजी विजिलेंस मंजिल सैनी के मुताबिक, झांसी सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने बांदा के इंदिरा नगर स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी सलमान को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता झांसी में केशर प्लांट का संचालन करता है। विज्ञापन



उसके मुताबिक 18 जून 2026 को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बिना सर्वे किए उनको नोटिस भेजा गया था। इसके बाद अधिकारी ने उसे फोन कर मिलने को कहा। मुलाकात के दौरान नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में एक लाख रुपये मांगे गए। शिकायतकर्ता की शिकायत पर गोपनीय जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद ट्रैप टीम ने कार्रवाई की। आईजी विजिलेंस मंजिल सैनी के मुताबिक, झांसी सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप टीम ने बांदा के इंदिरा नगर स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी सलमान को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता झांसी में केशर प्लांट का संचालन करता है।उसके मुताबिक 18 जून 2026 को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से बिना सर्वे किए उनको नोटिस भेजा गया था। इसके बाद अधिकारी ने उसे फोन कर मिलने को कहा। मुलाकात के दौरान नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में एक लाख रुपये मांगे गए। शिकायतकर्ता की शिकायत पर गोपनीय जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद ट्रैप टीम ने कार्रवाई की।

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