यूपी: शंख एयरलाइंस के ऑफिस पर आयकर विभाग का सर्वे, श्रवण विश्वकर्मा से पूछताछ; इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खंगाले

आयकर विभाग की टीम कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और बैंक खातों की जानकारी भी खंगाल रही है। अधिकारियों की ओर से कंपनी की आय के स्रोत, वित्तीय लेन-देन और निवेश से संबंधित जानकारियां जुटाई जा रही हैं। टीम यह भी पता लगाने में जुटी है कि कंपनी का कारोबार किस तरह संचालित किया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर कितना निवेश किया गया है।



कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी से जुड़ी आयकर संबंधी अनियमितताओं की जांच के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, आयकर विभाग की ओर से अभी तक सर्वे की वजह और जांच में सामने आए तथ्यों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।