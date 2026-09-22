यूपी: जनता दर्शन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश

भूमि विवाद में संयुक्त टीम भेजने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री ने भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में जिलाधिकारियों को राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध कब्जे और उत्पीड़न से जुड़े मामलों में गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा। आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए।



महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुनते हुए उन्होंने अधिकारियों को इनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मौर्य ने कहा कि जनता दर्शन में अपनी समस्या लेकर आने वाला कोई भी पीड़ित निराश होकर वापस न लौटे, इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा।