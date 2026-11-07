यूपी: दीपावली कल, लक्ष्मी पूजन का यह मुर्हूत सर्वश्रेष्ठ, 10 और 11 नवंबर को मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व

ज्योतिषाचार्य पंडित अमित कुमार ने बताया कि दीपोत्सव का समापन भाई दूज के पर्व के साथ होगा। इस बार द्वितीया तिथि दो दिन रहने के कारण भाई दूज 10 और 11 नवंबर को मनाया जा सकेगा। इस दिन बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देकर उनके प्रति स्नेह जताते हैं।



द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:38 बजे शुरू होकर 11 नवंबर को दोपहर 2:13 बजे तक रहेगी। 10 नवंबर को सुबह 9:05 बजे तक विशाखा और इसके बाद अनुराधा नक्षत्र रहेगा। तुला राशि में सूर्य और बुध की स्थिति से द्विग्रही योग भी बनेगा।



दीपावली पर ऐसे करें पूजन

ज्योतिषाचार्य पं. राकेश पांडेय के अनुसार, दीपावली पर घर की साफ-सफाई कर दीपों से सजाएं। शाम को दो थालियों में छह-छह चतुर्मुख दीपक और 31 छोटे दीपक सजाकर जलाएं। जल, अक्षत, रोली, पुष्प, चंदन और धान का लावा अर्पित कर ''ॐ दीपमालिकायै नमः'' मंत्र पढ़ें। इसके बाद गणेश, लक्ष्मी और कुबेर का पूजन कर भोग लगाएं और आरती करें। लक्ष्मी कृपा के लिए श्रीसूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। विद्यार्थी मां सरस्वती का ध्यान कर अध्ययन और लेखन करें।