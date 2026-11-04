यूपी: फिर शुरू होगी लखनऊ-बैंकॉक की सीधी उड़ान, ईंधन संकट के चलते बंद हुई थी सेवा, थाई एयर एशिया ने बदला समय
लखनऊ से बैंकॉक की सीधी उड़ान 16 नवंबर से दोबारा शुरू होगी। ईंधन संकट के चलते थाई एयर एशिया ने पांच जून को यह सेवा बंद कर दी थी। अब विमान के समय में भी बदलाव किया गया है। लखनऊ से उड़ान रात 11:30 बजे रवाना होकर सुबह बैंकॉक पहुंचेगी।
विस्तार
लखनऊ से बैंकॉक के बीच उड़ान भरने वाली थाई एयर एशिया की सीधी उड़ान 16 नवंबर से बहाल की जा रही है। ईंधन संकट के चलते यह सेवा बीते पांच जून को बंद कर दी गई थी। मध्य एशिया में युद्ध के कारण ईंधन संकट खत्म होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके चलते बंद की जा चुकी विमान सेवाओं को बहाल किया जा रहा है। एयर एशिया की लखनऊ से क्वालालंपुर(मलयेशिया) की सीधी उड़ान भी बहाल करने की तैयारी की जा रही है।
जबकि 16 नवंबर से बैंकॉक की सीधी उड़ान बहाल हो रही है। एफडी-147 रात 11:30 बजे उड़ान भरकर सुबह 4:25 बजे बैंकाॅक पहुंचेगी। विमान का किराया 24438 रुपये चल रहा है। वापसी में थाई एयर एशिया का विमान एफडी-146 बैंकॉक से रात 8:20 बजे उड़ान भरकर रात 10:35 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगी। विमान का किराया 15443 रुपये पहुंच गया है।
टाइमिंग बदला
थाई एयर एशिया ने बैंकॉक की सीधी उड़ान के समय में परिवर्तन किया है। पहले बैंकॉक से लखनऊ की सीधी उड़ान संख्या एफडी-146 रात 8:25 बजे उड़ान भरकर रात 10:51 बजे लखनऊ पहुंचती थी। वापसी में उड़ान संख्या एफडी-147 रात 11:05 बजे उड़ान भरकर सुबह 3:38 बजे बैंकॉक पहुंचती थी। वहीं अब विमान सेवाओं की समय में परिवर्तन किया गया है। बैंकॉक से आने पर विमान पंद्रह मिनट देरी से लखनऊ पहुंचेगी। जबकि लखनऊ से रवानगी 25 मिनट देरी से उड़ान भरेगी।
कम हुई थी तस्करी
सूत्र बताते हैं कि इस सीधी उड़ान से हाइड्रोपोनिक वीड की सर्वाधिक तस्करी होती थी। अब तक दर्जनभर से अधिक मामले कस्टम की टीम ने पकड़े हैं। उड़ान बंद होने के बाद तस्करी के मामले भी घट गए थे।