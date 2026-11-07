यूपी: दिवाली बाद शुरू होगा ग्रीन कॉरिडोर का डालीगंज फ्लाईओवर, अब 12 किमी का सफर महज 20 मिनट में

लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का डालीगंज फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। दिवाली के बाद इसे यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। 23 नवंबर को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका लोकार्पण होने की उम्मीद है। फ्लाईओवर शुरू होने से डालीगंज से पक्का पुल तक का सफर महज दो मिनट में पूरा हो सकेगा। इससे पुराने लखनऊ के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

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