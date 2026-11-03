यूपी: प्रदेश में नहीं पड़ेगा चक्रवात मुरासू का कोई प्रभाव, रात और दिन के पारे को लेकर विभाग ने जारी की चेतावनी

राजधानी में मंगलवार को दिन चढ़ने के साथ चटख धूप खिली। इसके बावजूद दिन के तापमान में 0.4 डिग्री की मामूली बढ़त आई। सुबह के समय हल्का कोहरा रहा। क्षेत्रीय माैसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अब राजधानी में सुबह के समय हो रहा कोहरा छंटेगा। साथ ही अगले तीन से चार दिनों के दाैरान अब दिन के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा। लेकिन रात के पारे में अभी 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। रात में क्रमश: ठंड बढ़ेगी।मंगलवार को दिन का तापमान 0.4 डिग्री की बढ़त के साथ 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का तापमान 0.7 डिग्री की गिरावट के साथ 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।