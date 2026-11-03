यूपी: प्रदेश में नहीं पड़ेगा चक्रवात मुरासू का कोई प्रभाव, रात और दिन के पारे को लेकर विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather in UP: यूपी में मौसम अब आने वाले दिनों में साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात मुरासू का असर प्रदेश में नहीं पड़ेगा।
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उत्तर प्रदेश में मंगलवार को ज्यादातर हिस्सों से मौसम साफ रहा। माैसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अब दिन में धूप होगी और तापमान में बढ़त आएगी। हवा में नमी कम हुई है इसके असर से तराई को छोड़कर प्रदेश के बाकी हिस्से से बुधवार से कोहरा छंटेगा।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में अभी और गिरावट आएगी और रातें और ठंडी होंगी। उन्होंने बताया कि चक्रवात मुरासू का असर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा।
मंगलवार को 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ लखीमपुर खीरी में सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं 15.3 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ मुजफ्फरनगर में सबसे ठंडी रात रही।
राजधानी में अब गिरेगा रात का पारा
राजधानी में मंगलवार को दिन चढ़ने के साथ चटख धूप खिली। इसके बावजूद दिन के तापमान में 0.4 डिग्री की मामूली बढ़त आई। सुबह के समय हल्का कोहरा रहा। क्षेत्रीय माैसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अब राजधानी में सुबह के समय हो रहा कोहरा छंटेगा। साथ ही अगले तीन से चार दिनों के दाैरान अब दिन के तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा। लेकिन रात के पारे में अभी 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। रात में क्रमश: ठंड बढ़ेगी।मंगलवार को दिन का तापमान 0.4 डिग्री की बढ़त के साथ 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रात का तापमान 0.7 डिग्री की गिरावट के साथ 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।