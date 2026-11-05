यूपी: सीएम योगी की अपील- इस दीपावली अपनों को दें ओडीओपी उत्पादों का उपहार, निर्यात में 50% हिस्सेदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों से स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों को उपहार स्वरूप अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दीपावली आत्मीयता, उल्लास और लोकमंगल का पर्व है। इस अवसर पर अपने प्रियजनों को उपहार देते समय उन हुनरमंद हाथों को भी याद करना चाहिए, जिनकी मेहनत से उत्तर प्रदेश की कला और शिल्प को विशिष्ट पहचान मिली है।

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