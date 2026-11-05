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यूपी: सीएम योगी की अपील- इस दीपावली अपनों को दें ओडीओपी उत्पादों का उपहार, निर्यात में 50% हिस्सेदारी

Thu, 05 Nov 2026 05:04 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 05 Nov 2026 05:04 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर अपनों को एक जनपद-एक उत्पाद योजना के तहत बने स्थानीय उत्पाद उपहार में देने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के निर्यात में ओडीओपी उत्पादों की करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उत्तर प्रदेश के 81 जीआई टैग उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली है।

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UP: CM Yogi’s appeal—gift ODOP products to your loved ones this Diwali; these products account for a 50% share
सीएम योगी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों से स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों को उपहार स्वरूप अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दीपावली आत्मीयता, उल्लास और लोकमंगल का पर्व है। इस अवसर पर अपने प्रियजनों को उपहार देते समय उन हुनरमंद हाथों को भी याद करना चाहिए, जिनकी मेहनत से उत्तर प्रदेश की कला और शिल्प को विशिष्ट पहचान मिली है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जनपद-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना ने प्रदेश की पारंपरिक कलाओं को नई पहचान दी है। आज प्रदेश के निर्यात में ओडीओपी उत्पादों की करीब 50 प्रतिशत भागीदारी है। वहीं, 81 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है।
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उन्होंने लोगों से इस दीपावली ओडीओपी उत्पादों को उपहार के रूप में अपनाने की अपील करते हुए कहा कि यह प्रदेश की समृद्ध विरासत के प्रति अनुराग और कारीगरों, शिल्पकारों एवं उद्यमियों के परिश्रम के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है।
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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान को आत्मसात करते हुए स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

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