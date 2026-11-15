यूपी: सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की दी बधाई, भोजपुरी में जारी किया वीडियो
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 15 Nov 2026 01:33 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में वीडियो जारी कर प्रदेशवासियों को महापर्व छठ की शुभकामनाएं दी हैं।उन्होंने छठी मइया से सभी की मनोकामना पूरी करने की कामना की। देखें वीडियो
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विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए शुभकामना संदेश जारी किया है। सीएम योगी ने जारी किए गए वीडियो में भोजपुरी में प्रदेशवासियों को संबोधित किया।
उन्होंने एक्स पर कहा कि पूर्वांचल, बिहार आ देश-दुनिया में रहत सभे परिवार के छठ महापर्व के बहुत-बहुत बधाई।
जय छठी मइया
जय भगवान सूर्यदेव...।
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उन्होंने एक्स पर कहा कि पूर्वांचल, बिहार आ देश-दुनिया में रहत सभे परिवार के छठ महापर्व के बहुत-बहुत बधाई।
जय छठी मइया
जय भगवान सूर्यदेव...।
पूर्वांचल, बिहार आ देश-दुनिया में रहत सभे परिवार के छठ महापर्व के बहुत-बहुत बधाई। जय छठी मइया जय भगवान सूर्यदेव... https://t.co/BeRZeOZLzJ— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 15, 2026
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