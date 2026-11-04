यूपी: 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने एससीईआरटी कार्यालय घेरा, आठ साल से कर रहे नियुक्ति का इंतजार

मंत्रियों के सामने भी उठाया आरक्षण का मुद्दा

प्रदर्शनकारी नवीन ने बताया कि 10 सितंबर को उनकी मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से हुई थी। बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। नवीन का दावा है कि बैठक के दौरान मंत्रियों और अधिकारियों ने भर्ती में गड़बड़ी की बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा कि जब राज्य और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी आरक्षण में गड़बड़ी मान चुके हैं, तो अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। उनका कहना है कि आयोग के आदेशों का पालन कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।