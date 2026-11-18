यूपी सरकार की बुधवार शाम को होने वाली बैठक में सेमीकंडक्टर नीति, जेवर एयरपोर्ट विस्तारीकरण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सुरक्षा समेत 24 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है।

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मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी कार्यसूची के अनुसार इस बैठक में सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, स्वास्थ्य और चिकित्सा सहित कई क्षेत्रों में बड़े फैसले हो सकते हैं।उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत 'इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड' को वित्तीय सहायता देने के लिए 145.71 करोड़ रुपये यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को ट्रांसफर करने और आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 'डीप टेक यू-हब' के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के स्टेज-2/फेज-1 विस्तारीकरण के लिए विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (उड़ान) के तहत एमओयू पर मुहर लग सकती है।वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 4.19 एकड़ नॉन-जेडए भूमि गृह मंत्रालय को निःशुल्क पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव शामिल है।स्वास्थ्य और चिकित्सा: एम्बुलेंस सेवा '102' और आपातकालीन चिकित्सा परिवहन सेवा '108' के तृतीय चरण के संचालन के लिए नए ऑपरेटरों के चयन पर विचार होगा।बाराबंकी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर की स्थापना, बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र (पीपीपी मोड) का विकास और रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 के प्रख्यापन जैसे कुल 24 महत्वपूर्ण मद बैठक में प्रस्तुत किए जाएंगे।