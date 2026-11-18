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इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है।



सीएम धाम, मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए उनके पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे।

राजधानी लखनऊ में बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।