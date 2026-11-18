लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले उत्तराखंड से मुख्यमंत्री धामी, शिष्टाचार भेंट की
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 18 Nov 2026 11:49 AM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की।
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विस्तार
राजधानी लखनऊ में बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की।
इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है।
सीएम धाम, मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए उनके पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे।
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इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है।
सीएम धाम, मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए उनके पांच कालिदास मार्ग स्थित आवास पर पहुंचे।