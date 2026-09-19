यूपी: चुनावी मोड में भाजपा, पार्टी ने जारी की जिला प्रभारियों की सूची; आगामी चुनावों को लेकर कसी कमर

भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार देने के लिए जिला प्रभारियों की नई सूची जारी कर दी है। पार्टी नेतृत्व ने सांगठनिक संतुलन और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों को जिलों की कमान सौंपी है।

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पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि इन प्रभारियों की देखरेख में जिला स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा आगामी चुनावी रणनीति को धरातल पर उतारने में मदद मिलेगी। नए प्रभारियों को जल्द से जल्द अपने संबंधित जिलों में प्रवास कर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।