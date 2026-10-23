UP Big News: सपा प्रत्याशी बोले- इस्लाम कबूल लूंगा, राजभर का मुसलमानों पर बयान; श्रद्धा के डाउनफॉल की कहानी

आजम से मुलाकात के बाद अखिलेश बोले- जेल में तय हुई सपा की चुनावी रणनीति

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुलाकात भले एक साल बाद हुई लेकिन एक घंटे की इस बातचीत में विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में सपा की चुनावी रणनीति का खाका तैयार हो गया। इस मुलाकात में गठबंधन के सहयोगी राजनीतिक दलों के साथ सपा के सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के नामों पर दोनों दिग्गजों ने मंथन किया।



इससे पहले अखिलेश यादव आठ अक्तूबर 2025 को आजम खां से रामपुर स्थित उनके आवास पर मिले थे। उस समय आजम खां जेल से बाहर थे। बृहस्पतिवार को उनके रामपुर आने और जेल में आजम खां से मुलाकात का कार्यक्रम जारी होते ही इस दौरे के राजनीतिक मायनों पर कसाय लगने लगे थे। जैसा अनुमान था, वैसा हुआ भी। जेल में आजम खां से मिलकर अखिलेश ने उनकी सेहत का हाल जानने के साथ-साथ सियासी मसलों पर लगभग एक घंटे चर्चा की। पढ़ें पूरी खबर