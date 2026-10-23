यूपी: श्रद्धा दुबे के डाउनफॉल की कहानी, लग्जरी लाइफ से जेल तक का सफर, अब ऐसी हो गई जिंदगी; देखें तस्वीरें
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:34 PM IST
कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे की कथित लग्जरी लाइफस्टाइल चर्चा में है। महंगी खरीदारी, उपहार और बैंक खातों में लाखों रुपये होने के दावों की जांच हो सकती है। नागपुर से लखनऊ लाई गई श्रद्धा की आर्थिक गतिविधियों और मामले में भूमिका की पड़ताल जारी है।
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कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे की जिंदगी अब एक अलग मोड़ पर है। जिस जीवनशैली को लेकर वह चर्चा में रहती थी, उसके मुकाबले अब उसे पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर से गिरफ्तारी के बाद लखनऊ लाई गई श्रद्धा के मामले में उसके आर्थिक लेनदेन, महंगे शौक और करीबी लोगों से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठ रहे हैं।
श्रद्धा दुबे के डाउनफॉल की कहानी केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। इस मामले ने उसकी कथित लग्जरी लाइफस्टाइल और खर्च करने के तरीके को भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, उसकी मौजूदा जीवनशैली, जेल में रहन-सहन और सुविधाओं को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं होने के कारण इन पहलुओं पर निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।
मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा दिल्ली, गुरुग्राम और दूसरे शहरों के मॉल में महंगी खरीदारी करती थी। उसे महंगे उपहार मिलने की बात भी कही जा रही है। इन दावों के बाद उसके खर्चों और खरीदारी पर होने वाले भुगतान को लेकर सवाल उठने लगे हैं।