यूपी: श्रद्धा दुबे के डाउनफॉल की कहानी, लग्जरी लाइफ से जेल तक का सफर, अब ऐसी हो गई जिंदगी; देखें तस्वीरें

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Updated Fri, 23 Oct 2026 12:34 PM IST

कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे की कथित लग्जरी लाइफस्टाइल चर्चा में है। महंगी खरीदारी, उपहार और बैंक खातों में लाखों रुपये होने के दावों की जांच हो सकती है। नागपुर से लखनऊ लाई गई श्रद्धा की आर्थिक गतिविधियों और मामले में भूमिका की पड़ताल जारी है।

कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे की जिंदगी अब एक अलग मोड़ पर है। जिस जीवनशैली को लेकर वह चर्चा में रहती थी, उसके मुकाबले अब उसे पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर से गिरफ्तारी के बाद लखनऊ लाई गई श्रद्धा के मामले में उसके आर्थिक लेनदेन, महंगे शौक और करीबी लोगों से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। विज्ञापन







श्रद्धा दुबे के डाउनफॉल की कहानी केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। इस मामले ने उसकी कथित लग्जरी लाइफस्टाइल और खर्च करने के तरीके को भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, उसकी मौजूदा जीवनशैली, जेल में रहन-सहन और सुविधाओं को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं होने के कारण इन पहलुओं पर निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। श्रद्धा दुबे के डाउनफॉल की कहानी केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। इस मामले ने उसकी कथित लग्जरी लाइफस्टाइल और खर्च करने के तरीके को भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, उसकी मौजूदा जीवनशैली, जेल में रहन-सहन और सुविधाओं को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं होने के कारण इन पहलुओं पर निश्चित दावा नहीं किया जा सकता। विज्ञापन

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मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा दिल्ली, गुरुग्राम और दूसरे शहरों के मॉल में महंगी खरीदारी करती थी। उसे महंगे उपहार मिलने की बात भी कही जा रही है। इन दावों के बाद उसके खर्चों और खरीदारी पर होने वाले भुगतान को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

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अब जांच के दौरान यह पता लगाना अहम होगा कि खरीदारी पर खर्च की गई रकम कहां से आती थी, भुगतान कौन करता था और क्या इन लेनदेन का शिवा शर्मा मामले से कोई संबंध है।



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हालांकि, महंगे सामान का इस्तेमाल करना या किसी से उपहार मिलना अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं है।



श्रद्धा के बैंक खातों में लाखों रुपये होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में उसके खातों में रकम जमा होने, निकासी और दूसरे वित्तीय लेनदेन की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है।





इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि पैसा किन स्रोतों से आया और किन लोगों के साथ उसका आर्थिक लेनदेन हुआ।



महंगी खरीदारी और कथित उपहारों से जुड़े दावों की पुष्टि बैंक रिकॉर्ड, भुगतान विवरण और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही हो सकती है।





जांच में सामने आने वाले तथ्यों से उसकी आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।



नागपुर से गिरफ्तारी के बाद श्रद्धा को लखनऊ लाया गया। अब उसकी दिनचर्या पुलिस और अदालत से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है।





नागपुर से लखनऊ लाई गई श्रद्धा की आर्थिक गतिविधियों और मामले में भूमिका की पड़ताल जारी है।

हालांकि, जेल में उसकी मौजूदा स्थिति, रहन-सहन या उसे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।





इसलिए जेल के भीतर उसकी हालत को लेकर किसी अपुष्ट दावे को तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।





शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में श्रद्धा की भूमिका और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों का निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

उसकी कथित जीवनशैली, आर्थिक लेनदेन और करीबी लोगों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल से कुछ अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।