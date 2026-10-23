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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—

यूपी: श्रद्धा दुबे के डाउनफॉल की कहानी, लग्जरी लाइफ से जेल तक का सफर, अब ऐसी हो गई जिंदगी; देखें तस्वीरें

Fri, 23 Oct 2026 12:34 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:34 PM IST
सार

कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे की कथित लग्जरी लाइफस्टाइल चर्चा में है। महंगी खरीदारी, उपहार और बैंक खातों में लाखों रुपये होने के दावों की जांच हो सकती है। नागपुर से लखनऊ लाई गई श्रद्धा की आर्थिक गतिविधियों और मामले में भूमिका की पड़ताल जारी है।

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UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—
श्रद्धा दुबे की कहानी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे की जिंदगी अब एक अलग मोड़ पर है। जिस जीवनशैली को लेकर वह चर्चा में रहती थी, उसके मुकाबले अब उसे पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। नागपुर से गिरफ्तारी के बाद लखनऊ लाई गई श्रद्धा के मामले में उसके आर्थिक लेनदेन, महंगे शौक और करीबी लोगों से जुड़े पहलुओं पर भी सवाल उठ रहे हैं।

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श्रद्धा दुबे के डाउनफॉल की कहानी केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। इस मामले ने उसकी कथित लग्जरी लाइफस्टाइल और खर्च करने के तरीके को भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, उसकी मौजूदा जीवनशैली, जेल में रहन-सहन और सुविधाओं को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं होने के कारण इन पहलुओं पर निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।

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UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—
श्रद्धा दुबे लग्जरी अंदाज में रहती थी। - फोटो : इंस्टाग्राम

मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा दिल्ली, गुरुग्राम और दूसरे शहरों के मॉल में महंगी खरीदारी करती थी। उसे महंगे उपहार मिलने की बात भी कही जा रही है। इन दावों के बाद उसके खर्चों और खरीदारी पर होने वाले भुगतान को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

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UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—
करती थी फॉटो शूट। - फोटो : इंस्टाग्राम
अब जांच के दौरान यह पता लगाना अहम होगा कि खरीदारी पर खर्च की गई रकम कहां से आती थी, भुगतान कौन करता था और क्या इन लेनदेन का शिवा शर्मा मामले से कोई संबंध है।
 
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पहाड़ों पर घूमने की तस्वीर। - फोटो : इंस्टाग्राम
हालांकि, महंगे सामान का इस्तेमाल करना या किसी से उपहार मिलना अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं है।
 

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क्लब में भी कराए हैं फोटो शूट। - फोटो : इंस्टाग्राम
श्रद्धा के बैंक खातों में लाखों रुपये होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में उसके खातों में रकम जमा होने, निकासी और दूसरे वित्तीय लेनदेन की पड़ताल महत्वपूर्ण हो सकती है।

 

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श्रद्धा दुबे की तस्वीर। - फोटो : इंस्टाग्राम
इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि पैसा किन स्रोतों से आया और किन लोगों के साथ उसका आर्थिक लेनदेन हुआ।
 

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श्रद्धा दुबे ने तरह-तरह की फोटो खिंचवाई। - फोटो : इंस्टाग्राम
महंगी खरीदारी और कथित उपहारों से जुड़े दावों की पुष्टि बैंक रिकॉर्ड, भुगतान विवरण और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ही हो सकती है।

 

UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—
कई तरह के शूट कराए हैं। - फोटो : इंस्टाग्राम
जांच में सामने आने वाले तथ्यों से उसकी आर्थिक गतिविधियों की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
 

UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—
श्रद्धा के फोटो शूट। - फोटो : इंस्टाग्राम
नागपुर से गिरफ्तारी के बाद श्रद्धा को लखनऊ लाया गया। अब उसकी दिनचर्या पुलिस और अदालत से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है।

 

UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—
श्रद्धा दुबे की तस्वीरें। - फोटो : इंस्टाग्राम
नागपुर से लखनऊ लाई गई श्रद्धा की आर्थिक गतिविधियों और मामले में भूमिका की पड़ताल जारी है।

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गिरफ्तारी की पहली तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
हालांकि, जेल में उसकी मौजूदा स्थिति, रहन-सहन या उसे मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

 

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पुलिस कोतवाली लेकर गई। - फोटो : अमर उजाला
इसलिए जेल के भीतर उसकी हालत को लेकर किसी अपुष्ट दावे को तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा।

 

UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—
बाहर निकलकर श्रद्धा ने हाथ जोड़े। - फोटो : अमर उजाला
शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में श्रद्धा की भूमिका और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों का निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

UP: The story of Shraddha Dubey’s downfall—from a life of luxury to prison; here is what her life is like now—
हस्ताक्षर करवाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
उसकी कथित जीवनशैली, आर्थिक लेनदेन और करीबी लोगों से जुड़े पहलुओं की पड़ताल से कुछ अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

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पुलिस पकड़कर ले जाती। - फोटो : अमर उजाला
फिलहाल श्रद्धा दुबे की जिंदगी में आया बदलाव चर्चा का विषय है। लेकिन इस मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही निकाला जा सकेगा।
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