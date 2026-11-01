लखनऊ: एसजीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की दूसरे चरण की परीक्षा निरस्त, हजारों अभ्यर्थियों को झटका

वित्त विभाग के अफसरों के जिम्मे भर्ती परीक्षा

एसजीपीजीआई में भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी वित्त विभाग के अधिकारियों को सौंपे जाने पर सवाल उठने लगे हैं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा इसका ताजा उदाहरण बन गई है। एक नवंबर को प्रस्तावित दूसरे चरण की ऑफलाइन परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देकर निरस्त कर दी गई।



परीक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी विशेषज्ञ अधिकारियों के बजाय वित्त विभाग के अफसरों को सौंप दी गई। नतीजा भर्ती प्रक्रिया में अव्यवस्था के रूप में सामने आया। परीक्षा रद्द होने से हजारों अभ्यर्थियों को अब नई तारीख का इंतजार करना पड़ेगा।