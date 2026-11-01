फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Lucknow: Second phase of nursing officer recruitment exam at SGPGI cancelled; a setback for thousands of candi

लखनऊ: एसजीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की दूसरे चरण की परीक्षा निरस्त, हजारों अभ्यर्थियों को झटका

Sun, 01 Nov 2026 02:15 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sun, 01 Nov 2026 02:15 PM IST
सार

लखनऊ के एसजीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की एक नवंबर को प्रस्तावित दूसरे चरण की परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते निरस्त कर दी गई। संस्थान ने नई तारीख बाद में घोषित करने की बात कही है। परीक्षा रद्द होने से हजारों अभ्यर्थियों को झटका लगा है। परीक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं।

विज्ञापन
Lucknow: Second phase of nursing officer recruitment exam at SGPGI cancelled; a setback for thousands of candi
हजारों अभ्यर्थियों को झटका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

संजय गांधी पीजीआई (एसजीपीजीआई) में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की दूसरे चरण की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। यह परीक्षा रविवार यानी पहली नवंबर को होनी थी। परीक्षा निरस्त होने की सूचना संस्थान के परीक्षा प्रकोष्ठ ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी कर दी।

विज्ञापन


परीक्षा प्रकोष्ठ की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नर्सिंग ऑफिसर पद पर भर्ती के लिए दूसरे चरण की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित होनी थी। अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा की अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
विज्ञापन


Trending Videos

इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी गई है। संस्थान ने परीक्षा से जुड़े केंद्र अधीक्षकों और पर्यवेक्षकों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) को भी सूचना भेजी गई है। परीक्षा निरस्त होने से अभ्यर्थियों को अब नई तारीख का इंतजार करना होगा। हालांकि संस्थान की ओर से परीक्षा रद्द करने की वजह के तौर पर केवल अपरिहार्य परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। कोई विस्तृत कारण नहीं बताया गया है।

 

विज्ञापन

वित्त विभाग के अफसरों के जिम्मे भर्ती परीक्षा

एसजीपीजीआई में भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी वित्त विभाग के अधिकारियों को सौंपे जाने पर सवाल उठने लगे हैं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा इसका ताजा उदाहरण बन गई है। एक नवंबर को प्रस्तावित दूसरे चरण की ऑफलाइन परीक्षा अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देकर निरस्त कर दी गई। 

परीक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी विशेषज्ञ अधिकारियों के बजाय वित्त विभाग के अफसरों को सौंप दी गई। नतीजा भर्ती प्रक्रिया में अव्यवस्था के रूप में सामने आया। परीक्षा रद्द होने से हजारों अभ्यर्थियों को अब नई तारीख का इंतजार करना पड़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed