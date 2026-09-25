यूपी: अखिलेश के पीडीए रथ पर अजय राय का पहला बयान, बोले- आज पूरा देश राहुल की तरफ देख रहा

अखिलेश बोले- पीडीए 2027 में भाजपा को हरा देगा

समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव 2027 के लिए चुनावी बिगुल बजा दिया है। बृहस्पतिवार को समाजवादी रथ रायबरेली पहुंचा था। अखिलेश यादव ने कहा कि जब वोट पड़ेगा तो चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, ये पीडीए के लोग मिलकर हराने का काम करेंगे।



पीडीए के लोग न केवल निर्बल व कमजोर के साथ खड़े हैं। बल्कि संविधान बचाने के लिए खड़े हैं। पीडीए के लोग आरक्षण को बचाने और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं। देश की संस्कृति और हिन्दु्स्तान को बचाने के लिए खडे़ हैं। ये लोग संविधान और कानून नहीं मानते। कोई एक उदाहरण नहीं है, बल्कि कई उदाहरण हैं।