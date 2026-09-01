यूपी: ओडिशा से लखनऊ जा रहा 56 किलो गांजा पकड़ा, तस्कर गिरफ्तार, कार के अंदर 53 बंडलों में छिपाया गया था

ओडिशा से लखनऊ के मटियारी और चिनहट क्षेत्र में गांजा सप्लाई करने जा रहे अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के एक आरोपी को दुद्धी पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 53 बंडलों में 55.989 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 28 लाख रुपये है। तस्करी में प्रयुक्त वेरना कार, मोबाइल फोन और एटीएम निकासी की पर्ची समेत कुल बरामदगी की कीमत करीब 35 लाख रुपये बताई गई है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस लाइन सभागार में एसपी अभिषेक वर्मा ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन शुद्धि के तहत दुद्धी कोतवाल प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह और एसओजी प्रभारी नागेश सिंह के नेतृत्व में टीम म्योरपुर तिराहा पर संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। सूचना पर विंढमगंज की ओर से आ रही सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया। चालक कार को तेज गति से रजखड़ की ओर लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर रजखड़ घाटी के पास घेराबंदी कर कार रोक ली। तलाशी में डिकी से खाकी टेप में लिपटे 53 बंडलों में गांजा बरामद हुआ।पकड़े गए आरोपी की पहचान हरदोई के अलीपुर निवासी ऋषभ सिंह उर्फ रिशु सिंह के रूप में हुई। उसके पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल और 10 हजार रुपये की एटीएम निकासी संबंधी पर्ची भी मिली। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह साथियों के साथ ओडिशा के बोध क्षेत्र से गांजा खरीदकर झारखंड और छत्तीसगढ़ के रास्ते सोनभद्र होते हुए लखनऊ के मटियारी व चिनहट में सप्लाई करता था। गिरोह के सदस्य व्हाट्सएप कॉल से संपर्क करते थे। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।आरोपी के खिलाफ दुद्धी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उसके खिलाफ लखनऊ और बाराबंकी में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों में भी प्राथमिकी दर्ज हैं।