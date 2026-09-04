Lucknow News: हिंदी उत्सव के पोस्टर का विमोचन

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लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में बृहस्पतिवार को ‘राजभाषा हिंदी उत्सव–2026’ के कार्यक्रमों से संबंधित पोस्टर का विमोचन कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने किया। यह उत्सव 1 से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य हिंदी के प्रयोग और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना है। प्रो. मित्तल ने कहा कि हिंदी हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की आधारशिला है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी के प्रयोग से गौरव की भावना मजबूत होने पर जोर दिया। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने हिंदी को देश की विविधता को जोड़ने वाली भाषा बताया। उत्सव के दौरान विभिन्न शैक्षणिक और प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम होंगे। इनमें हिंदी प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और राष्ट्रीय संगोष्ठी शामिल हैं।