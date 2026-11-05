Lucknow News: गलियों में दुबके डग्गामार वाहन, प्लेटफाॅर्म पर लगते ही फुल हो रहीं रोडवेज बसें

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पिछले सप्ताह अमर उजाला ने स्टिंग ऑपरेशन कर पॉलीटेक्निक चौराहे से गोरखपुर और अयोध्या समेत विभिन्न रूटों पर चलने वाले चार पहिया डग्गामार वाहनों के सिंडिकेट का खुलासा किया था। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के चलते डग्गामार वाहन अब हाईकोर्ट के सामने सुरेंद्रनगर, नगर निगम डिग्री कॉलेज समेत आसपास की गलियों से संचालित हो रहे हैं। वहीं, मुंशीपुलिया, इंदिरानगर सी ब्लॉक, गोमतीनगर विस्तार और मटियारी की ओर भी इनका ठिकाना बदल गया है।डग्गामार वाहनों का संचालन कम होने से रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ी है। बुधवार को कमता के अलावा अहिमामऊ से चलने वाली बसों में भी सीटें भरकर यात्री रवाना हुए। पहले बसों को यात्रियों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब प्लेटफार्म पर पहुंचते ही सवारियां मिलने लगी हैं।अवध बस अड्डे से गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और गोंडा समेत विभिन्न रूटों पर 413 बसों का संचालन होता है। इनसे रोजाना करीब 10 से 12 हजार यात्री सफर करते हैं।क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि पॉलीटेक्निक चौराहे पर डग्गामार वाहनों को लेकर अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद अवध बस अड्डे से संचालित बसों की स्थिति बदली है। बसें प्लेटफॉर्म पर लगते ही भर जा रही हैं। अहिमामऊ की ओर भी डग्गामार वाहनों की संख्या कम हुई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को रोडवेज की ओर आकर्षित करने के लिए डग्गामार वाहनों पर नियमित रूप से कार्रवाई जरूरी है।