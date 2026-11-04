Lucknow News: नेशनल को हराकर यूनिटी बी ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

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मैच के 23वें मिनट में अमान आगा ने गोल कर यूनिटी को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले हाफ में नेशनल पीजी कॉलेज ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यूनिटी की मजबूत रक्षापंक्ति को भेदने में नाकाम रहा। दूसरे हाफ में 48वें मिनट में लारेब ने गोल कर यूनिटी की बढ़त 2-0 कर दी। विज्ञापन

इसके बाद 59वें मिनट में अधिकारी ने गोल कर नेशनल पीजी कॉलेज की वापसी की उम्मीद जगाई। हालांकि, टीम बराबरी का गोल नहीं कर सकी और यूनिटी ने 2-1 से मुकाबला जीत लिया। बुधवार को पहले सेमीफाइनल में एएमसी रिकॉर्ड एफसी और इंद्रा स्पोर्टिंग एफसी आमने-सामने होंगे। विज्ञापन विज्ञापन

दूसरे सेमीफाइनल में यूनिटी बी एफसी का मुकाबला एपिक्स स्ट्राइकर्स एफसी से होगा। दोनों मैच बेकर्स ग्राउंड पर खेले जाएंगे। मैच के 23वें मिनट में अमान आगा ने गोल कर यूनिटी को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले हाफ में नेशनल पीजी कॉलेज ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यूनिटी की मजबूत रक्षापंक्ति को भेदने में नाकाम रहा। दूसरे हाफ में 48वें मिनट में लारेब ने गोल कर यूनिटी की बढ़त 2-0 कर दी।इसके बाद 59वें मिनट में अधिकारी ने गोल कर नेशनल पीजी कॉलेज की वापसी की उम्मीद जगाई। हालांकि, टीम बराबरी का गोल नहीं कर सकी और यूनिटी ने 2-1 से मुकाबला जीत लिया। बुधवार को पहले सेमीफाइनल में एएमसी रिकॉर्ड एफसी और इंद्रा स्पोर्टिंग एफसी आमने-सामने होंगे।दूसरे सेमीफाइनल में यूनिटी बी एफसी का मुकाबला एपिक्स स्ट्राइकर्स एफसी से होगा। दोनों मैच बेकर्स ग्राउंड पर खेले जाएंगे।

लखनऊ। 12वीं ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग के चौथे क्वार्टर फाइनल में यूनिटी बी एफसी ने नेशनल पीजी कॉलेज को 2-1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मंगलवार को ला-मार्टीनियर कॉलेज के बेकर्स ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। यूनिटी की ओर से अमान आगा और लारेब ने गोल किए, जबकि नेशनल पीजी कॉलेज के लिए अधिकारी ने एकमात्र गोल दागा।