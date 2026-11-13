Lucknow News: पिता ने तोड़ा मोबाइल तो बेटे ने लगाया फंदा

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लखनऊ। नाका के रानीगंज निवासी बिरजू की डांट से आहत होकर बेटे प्रिंस (16) बुधवार शाम फंदा लगा लिया। थाना प्रभारी विवेक चौधरी ने बताया कि बिरजू श्रमिक हैं। उनका बेटा प्रिंस मिठाई के डिब्बे बनाने का काम करता था। बुधवार शाम प्रिंस मोबाइल खरीद कर लाया था। बिरजू ने बेटे को फटकार लगाते उसका मोबाइल तोड़ दिया था। इसके बाद वह बाहर चले गए थे। इस बीच प्रिंस अपने कमरे में गया और पंखे से रस्सी के सहारे लटक कर जान दे दी। कुछ देर बाद जब मां कमरे गईं तो बेटे को लटका देखा। बिरजू ने आनन-फानन बेटे को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।