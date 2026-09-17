Lucknow News: डीजल चोरी में दो संविदा बस चालक बर्खास्त
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:40 AM IST
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लखनऊ। रोडवेज बस से डीजल चोरी के मामले में दो संविदा चालकों को बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से लखनऊ आ रही बस से 11 सितंबर को आलमबाग बस अड्डे के पास 30 लीटर डीजल चोरी होने का मामला सामने आया था।
चारबाग डिपो के केंद्र प्रभारी संजीत गुप्ता ने बताया कि बस (यूपी78एलएन0287) में पंप से डीजल चोरी की जांच में संविदा चालक शीश कुमार और अभय प्रताप सिंह दोषी पाए गए हैं। दोनों को सेवा से हटाकर उनकी सिक्योरिटी रकम भी जब्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले बस चालकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके साथ दोबारा अनुबंध नहीं किया जाएगा।
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चारबाग डिपो के केंद्र प्रभारी संजीत गुप्ता ने बताया कि बस (यूपी78एलएन0287) में पंप से डीजल चोरी की जांच में संविदा चालक शीश कुमार और अभय प्रताप सिंह दोषी पाए गए हैं। दोनों को सेवा से हटाकर उनकी सिक्योरिटी रकम भी जब्त कर ली गई है। उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले बस चालकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनके साथ दोबारा अनुबंध नहीं किया जाएगा।
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