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Lucknow News: अवैध असलहों की तस्करी करने वाले दो गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:48 AM IST
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Two arrested for smuggling illegal weapons.
लखनऊ। एसटीएफ ने रविवार को शहीद पथ के पास से दो असलहा तस्करों अमरजीत और नौशाद को गिरफ्तार किया। उनके पास से नाइन एमएम की दो पिस्टल, .32 बोर की दो पिस्टल और एक तमंचा मिला। अमरजीत पर सुल्तानपुर और अयोध्या में 17 एफआईआर दर्ज हैं। एसटीएफ के मुताबिक उन्हें कुछ दिनों से असलहा तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिली थी। सूचना पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने की अहिमामऊ चौकी इंचार्ज के साथ टीम ने उन्हें दबोचा। पूछताछ में सामने आया कि सुल्तानपुर निवासी अमरजीत असलहा तस्करी का गैंग चलाता है और लखनऊ में रहता है। यह गिरोह बिहार और मध्य प्रदेश से 30-40 हजार रुपये में असलहे खरीदता है और इन्हें यूपी के विभिन्न जिलों में 80 हजार से 1 लाख रुपये में बेचा जाता है। दोनों के खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।
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