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Lucknow News: रेस्टोरेंट संचालक व चालक को पीटने और लूटने के दो आरोपी गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 02:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:51 AM IST
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Two accused arrested for beating and robbing a restaurant operator and a driver.
लखनऊ। गाजीपुर में 28 सितंबर को कैलाशकुंज स्थित फर्स्ट वाइफ रेस्टोरेंट के संचालक और उनके चालक को पीटने और लूटने के मामले में पुलिस ने रविवार को बंधा रोड से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास पुलिस ने लूट के सात हजार रुपये भी बरामद किए हैं।
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इंस्पेक्टर राजेश मौर्या ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी इंदिरानगर निवासी शादाब गाजी और गुडंबा के कल्याणपुर में रहने वाला फहीम है। 30 सितंबर को रेस्टोरेंट संचालक गोंडा के चंदवतपुर निवासी श्याम जी ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। संचालक का आरोप था कि आरोपियों ने उनकी और चालक को पिटाई करने के साथ ही 17 हजार रुपये, कार की चाबी, मोबाइल और डीवीआर लूट ली थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थीं। मामले में दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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