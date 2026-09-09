Lucknow News: बीमारी से परेशान ट्रक चालक ने दी जान

विज्ञापन



उनके बेटे अजीत के मुताबिक, अरविंद लिवर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। बीमारी से परेशान होकर उन्होंने कमरे में साड़ी के सहारे फंदा लगा लिया। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। परिवार में पत्नी नीलम और दो बेटे हैं।

बख्शी का तालाब। भैंसामऊ गांव निवासी ट्रक चालक अरविंद (48) ने मंगलवार को घर में फंदा लगाकर जान दे दी।