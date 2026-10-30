Lucknow News: लविवि की वेटलिफ्टिंग टीम के लिए ट्रायल कल

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लखनऊ। लविवि की पुरुष और महिला वेटलिफ्टिंग टीम के चयन के लिए शनिवार को केडी सिंह स्टेडियम में सुबह नौ बजे से ट्रायल होंगे। चयनित खिलाड़ी नॉर्थ जोन/ ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विवि का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों को शुक्रवार शाम पांच बजे तक विवि के क्रीड़ा परिषद कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण फॉर्म पर कॉलेज के प्राचार्य के हस्ताक्षर और सत्यापन अनिवार्य है।