Lucknow News: एपिक स्ट्राइकर्स और व्हाइट ईगल क्वार्टर फाइनल में

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करन ने मैच के 23वें मिनट में गोल दागकर एपिक स्ट्राइकर्स को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद अवध यूनाइटेड ने बराबरी के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन एपिक टीम के रक्षा पंक्ति के आगे कामयाबी नहीं मिली। करन के एकमात्र निर्णायक गोल से एपिक स्ट्राइकर्स ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। विज्ञापन

दूसरे मुकाबले में व्हाइट ईगल और एक्सेल एरीना के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। व्हाइट ईगल की ओर से रोहन ने मैच के 17वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। शुरुआती बढ़त के बाद व्हाइट ईगल ने विपक्षी टीम को कोई गोल करने का मौका नहीं दिया और मुकाबला 1-0 से जीत लिया। लीग में शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में व्हाइट ईगल और एपिक स्ट्राइकर्स की टीमें आमने-सामने होंगी। विज्ञापन विज्ञापन

करन ने मैच के 23वें मिनट में गोल दागकर एपिक स्ट्राइकर्स को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद अवध यूनाइटेड ने बराबरी के लिए लगातार प्रयास किए, लेकिन एपिक टीम के रक्षा पंक्ति के आगे कामयाबी नहीं मिली। करन के एकमात्र निर्णायक गोल से एपिक स्ट्राइकर्स ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।दूसरे मुकाबले में व्हाइट ईगल और एक्सेल एरीना के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। व्हाइट ईगल की ओर से रोहन ने मैच के 17वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। शुरुआती बढ़त के बाद व्हाइट ईगल ने विपक्षी टीम को कोई गोल करने का मौका नहीं दिया और मुकाबला 1-0 से जीत लिया। लीग में शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में व्हाइट ईगल और एपिक स्ट्राइकर्स की टीमें आमने-सामने होंगी।

लखनऊ। 12वीं ला-मार्टीनियर फुटबॉल लीग में एपिक स्ट्राइकर्स और व्हाइट ईगल ने अपने-अपने मुकाबले जीतकर प्री-क्वार्टर फाइनल में बाजी मारी। एपिक स्ट्राइकर्स ने अवध यूनाइटेड को 1-0 से हराया। व्हाइट ईगल ने एक्सेल एरीना को 1-0 से शिकस्त दी। ला-मार्टीनियर कॉलेज के बेकर्स ग्राउंड पर खेले गए पहले मुकाबले में एपिक स्ट्राइकर्स और अवध यूनाइटेड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली।