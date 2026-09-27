Lucknow News: 60 जगहों पर पेड़ गिरे, 100 बिजली लाइनें प्रभावित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:35 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:35 AM IST
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लखनऊ। लगातार बारिश के बीच शहर से गांव तक करीब 60 जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुईं। पेड़ 100 से अधिक ओवरहेड बिजली लाइनों पर गिरे, जिनमें 33 हजार, 11 हजार और 440 वोल्ट की एलटी लाइनें शामिल हैं। इससे 125 से अधिक खंभे और तार टूट गए। बिजली आपूर्ति बहाल करने में दो से 10 घंटे तक का समय लगा। बारिश के बावजूद शुक्रवार रात से शनिवार देर शाम तक बिजलीकर्मी फाल्ट दुरुस्त करने में जुटे रहे।
मुख्य अभियंता वीपी सिंह, सुशील गर्ग, रवि अग्रवाल और रामकुमार ने बताया कि ज्यादातर घटनाएं शनिवार तड़के शुरू हुईं। गोमतीनगर के विरामखंड, विनीतखंड, शहीद पथ, विज्ञानखंड, मल्हौर रोड, हासेमऊ, विकल्पखंड, विजयंतखंड, विभवखंड और विभूतिखंड समेत कई इलाकों में पेड़ बिजली लाइनों पर गिरे। सरोसा-भरोसा, कबीरनगर, फैजुल्लागंज, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, पुरनिया, न्यू हैदराबाद, जानकीपुरम और जेहटा रोड के गौरैया गांव में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।
गोसाईंगंज, मोहनलालगंज, नगराम, सरोजनीनगर, काकोरी, मलिहाबाद, माल और बीकेटी में भी पेड़ गिरने से उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। वहीं, राजाजीपुरम ओल्ड उपकेंद्र के सी-ब्लॉक में शनिवार तड़के 400 केवीए ट्रांसफार्मर चबूतरा ढहने से नीचे लुढ़क गया। बिजली आपूर्ति दूसरे फीडर से बहाल कर ट्रांसफार्मर को शाम तक दुरुस्त कर दिया गया।
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मुख्य अभियंता वीपी सिंह, सुशील गर्ग, रवि अग्रवाल और रामकुमार ने बताया कि ज्यादातर घटनाएं शनिवार तड़के शुरू हुईं। गोमतीनगर के विरामखंड, विनीतखंड, शहीद पथ, विज्ञानखंड, मल्हौर रोड, हासेमऊ, विकल्पखंड, विजयंतखंड, विभवखंड और विभूतिखंड समेत कई इलाकों में पेड़ बिजली लाइनों पर गिरे। सरोसा-भरोसा, कबीरनगर, फैजुल्लागंज, सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, पुरनिया, न्यू हैदराबाद, जानकीपुरम और जेहटा रोड के गौरैया गांव में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।
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गोसाईंगंज, मोहनलालगंज, नगराम, सरोजनीनगर, काकोरी, मलिहाबाद, माल और बीकेटी में भी पेड़ गिरने से उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। वहीं, राजाजीपुरम ओल्ड उपकेंद्र के सी-ब्लॉक में शनिवार तड़के 400 केवीए ट्रांसफार्मर चबूतरा ढहने से नीचे लुढ़क गया। बिजली आपूर्ति दूसरे फीडर से बहाल कर ट्रांसफार्मर को शाम तक दुरुस्त कर दिया गया।
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