Lucknow News: इस्माइलगंज में गिरा पेड़, 20 घंटे बाद हटाया गया
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:20 AM IST
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लखनऊ। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में मंगलवार देर रात एक पेड़ गिर गया, लेकिन इसे करीब 20 घंटे बाद नगर निगम की टीम ने हटाया। इस दौरान लोग खतरे के बीच गिरे पेड़ के नीचे से गुजरते रहे। पूर्व पार्षद रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वार्ड में हसन गार्डन कॉलोनी - स्वप्नलोक कॉलोनी मुख्य मार्ग पर मंगलवार रात से विशाल पेड़ गिर गया था। सूचना दिए जाने के बाद 20 घंटे तक नगर निगम ने इसे नहीं हटाया।
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