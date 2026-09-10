Lucknow News: इस्माइलगंज में गिरा पेड़, 20 घंटे बाद हटाया गया

विज्ञापन

लखनऊ। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड में मंगलवार देर रात एक पेड़ गिर गया, लेकिन इसे करीब 20 घंटे बाद नगर निगम की टीम ने हटाया। इस दौरान लोग खतरे के बीच गिरे पेड़ के नीचे से गुजरते रहे। पूर्व पार्षद रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वार्ड में हसन गार्डन कॉलोनी - स्वप्नलोक कॉलोनी मुख्य मार्ग पर मंगलवार रात से विशाल पेड़ गिर गया था। सूचना दिए जाने के बाद 20 घंटे तक नगर निगम ने इसे नहीं हटाया।