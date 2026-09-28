Lucknow News: ट्रॉमा में पंजीकरण काउंटर अब मुख्य गेट पर

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लखनऊ। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी मरीजों और तीमारदारों को पंजीकरण के लिए अब ट्रॉमा के पीछे तक दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मुख्य गेट के पास ही नए पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं, जिससे इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों का पंजीकरण आसानी से हो सकेगा। यह कदम मरीजों को राहत देने के लिए उठाया गया है। पहले पंजीकरण की व्यवस्था ट्रॉमा सेंटर के पीछे थी। गंभीर मरीज को इमरजेंसी में छोड़कर तीमारदारों को पंजीकरण के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। ट्रॉमा सीएमएस प्रेमराज सिंह ने बताया कि नए काउंटर से तीमारदार वहीं पंजीकरण करा सकेंगे। इससे इमरजेंसी में इलाज शुरू कराने में भी आसानी होगी। ट्रॉमा सेंटर में 400 बेड हैं और रोजाना 250 से 300 से अधिक मरीज आते हैं।