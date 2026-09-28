यूपी: चार दिन के बाद प्रदेश में थमी बारिश, रविवार को मकान-पेड़ गिरने से 33 मौतें; यहां आज भी स्कूल रहेंगे बंद

प्रदेश में बृहस्पतिवार शाम से जारी भारी बारिश से रविवार को भी कई जगह मकान-दीवार, पेड़ गिरने से 33 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को बारिश के बीच हुए हादसों में प्रदेश में 58 लोगों की मौत हुई थी। रविवार को भी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। जलभराव व ठप हुई बिजली आपूर्ति ने लोगों के लिए संकट खड़ा कर दिया। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटवर्ती इलाकों पर बाढ़ का खतरा गहरा गया। रविवार को बारिश थमने के साथ मौसम विभाग ने सोमवार के लिए कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है।

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फर्रुखाबाद में सर्वाधिक बारिश और तापमान में गिरावट

प्रदेश में रविवार को फर्रुखाबाद में सर्वाधिक 320 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। उरई 18.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा रहा। बरेली, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में अधिकतम तापमान सामान्य से नौ से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहा। एटा में 36 घंटे लगातार बारिश से छह मकान भरभराकर ढह गए।