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Lucknow News: छठ पर ट्रेनें फुल, बसों में भी भीड़

Thu, 12 Nov 2026 02:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:05 AM IST
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Trains full for Chhath; buses also crowded
ट्रेन में उमड़ रही भीड़।
लखनऊ। लखनऊ से पटना जाने वाली इंदौर-पटना एक्सप्रेस की स्लीपर में 12 नवंबर को 32, थर्ड एसी में 25 वेटिंग है। कोटा-पटना एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, श्रमजीवी, गंगा सतलुज एक्सप्रेस में रिग्रेट चल रहा है। गोमतीनगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की चेयरकार में 117 वेटिंग पहुंच गई है। लखनऊ से गया जाने वाली दून एक्सप्रेस की स्लीपर में 97, थर्ड एसी में 28 वेटिंग है।
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कोलकाता एक्सप्रेस की स्लीपर में 103, थर्ड एसी में 32 वेटिंग है। इतना ही नहीं लखनऊ से पूर्वांचल जाने वाली बसों में भी बुधवार को काफी भीड़ रही। गोरखपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर आदि रूट की बसों में बृहस्पतिवार को बंपर भीड़ उमड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

ट्रेन में उमड़ रही भीड़।

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