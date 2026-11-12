Lucknow News: छठ पर ट्रेनें फुल, बसों में भी भीड़

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कोलकाता एक्सप्रेस की स्लीपर में 103, थर्ड एसी में 32 वेटिंग है। इतना ही नहीं लखनऊ से पूर्वांचल जाने वाली बसों में भी बुधवार को काफी भीड़ रही। गोरखपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर आदि रूट की बसों में बृहस्पतिवार को बंपर भीड़ उमड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कोलकाता एक्सप्रेस की स्लीपर में 103, थर्ड एसी में 32 वेटिंग है। इतना ही नहीं लखनऊ से पूर्वांचल जाने वाली बसों में भी बुधवार को काफी भीड़ रही। गोरखपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, कुशीनगर आदि रूट की बसों में बृहस्पतिवार को बंपर भीड़ उमड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।

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लखनऊ। लखनऊ से पटना जाने वाली इंदौर-पटना एक्सप्रेस की स्लीपर में 12 नवंबर को 32, थर्ड एसी में 25 वेटिंग है। कोटा-पटना एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, श्रमजीवी, गंगा सतलुज एक्सप्रेस में रिग्रेट चल रहा है। गोमतीनगर-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की चेयरकार में 117 वेटिंग पहुंच गई है। लखनऊ से गया जाने वाली दून एक्सप्रेस की स्लीपर में 97, थर्ड एसी में 28 वेटिंग है।