Lucknow News: वीआईपी कार्यक्रम के कारण आगरा एक्सप्रेस-वे के पास बदला रहेगा आवागमन

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- मटरिया आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या मलिहाबाद होते हुए जा सकेंगे।- खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास से बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या बुद्धेश्वर होते हुए जा सकेंगे।- मौंदा चौराहे से आगरा एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड होते हुए वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या बुद्धेश्वर होते हुए जा सकेंगे।- बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं चलेगा। बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास से यू-टर्न लेकर खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास या मौदा चौराहा होकर जा सकेंगे।- बड़ागांव आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। बड़ागांव से मोहान रोड या बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास होकर जा सकेंगे।- कठहिंगरा आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। कठहिंगरा गांव से घुरघुरी तालाब मोहान रोड होकर जा सकेंगे।- भलिया आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर यातायात नहीं चलेगा। मोहान रोड घुरघुरी तालाब होते हुए जा सकेंगे।- झलियामऊ आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा। कठहिंगरा आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास होते हुए जा सकेंगे।