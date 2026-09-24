Lucknow News: वीआईपी कार्यक्रम के कारण आगरा एक्सप्रेस-वे के पास बदला रहेगा आवागमन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। आगरा एक्सप्रेस-वे के पास वीआईपी कार्यक्रम के कारण बृहस्पतिवार को यातायात बदला रहेगा। इमरजेंसी में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में ट्रैफिक पुलिस प्रतिबंधित मार्ग से एंबुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस, स्कूली वाहन को निकलवाएगी। इसके लिए नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है।
- मटरिया आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या मलिहाबाद होते हुए जा सकेंगे।
- खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास से बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या बुद्धेश्वर होते हुए जा सकेंगे।
- मौंदा चौराहे से आगरा एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड होते हुए वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या बुद्धेश्वर होते हुए जा सकेंगे।
विज्ञापन
- बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं चलेगा। बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास से यू-टर्न लेकर खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास या मौदा चौराहा होकर जा सकेंगे।
- बड़ागांव आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। बड़ागांव से मोहान रोड या बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास होकर जा सकेंगे।
- कठहिंगरा आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। कठहिंगरा गांव से घुरघुरी तालाब मोहान रोड होकर जा सकेंगे।
- भलिया आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर यातायात नहीं चलेगा। मोहान रोड घुरघुरी तालाब होते हुए जा सकेंगे।
- झलियामऊ आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा। कठहिंगरा आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास होते हुए जा सकेंगे।
विज्ञापन
- मटरिया आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या मलिहाबाद होते हुए जा सकेंगे।
विज्ञापन
- खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास से बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या बुद्धेश्वर होते हुए जा सकेंगे।
- मौंदा चौराहे से आगरा एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड होते हुए वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। घुरघुरी तालाब मोहान रोड या बुद्धेश्वर होते हुए जा सकेंगे।
विज्ञापन
- बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर सामान्य यातायात नहीं चलेगा। बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास से यू-टर्न लेकर खुशहालगंज किसानपथ अंडरपास या मौदा चौराहा होकर जा सकेंगे।
- बड़ागांव आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। बड़ागांव से मोहान रोड या बबुरियाखेड़ा किसानपथ अंडरपास होकर जा सकेंगे।
- कठहिंगरा आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। कठहिंगरा गांव से घुरघुरी तालाब मोहान रोड होकर जा सकेंगे।
- भलिया आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की ओर यातायात नहीं चलेगा। मोहान रोड घुरघुरी तालाब होते हुए जा सकेंगे।
- झलियामऊ आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास से वरुण विहार कार्यक्रम स्थल की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा। कठहिंगरा आगरा एक्सप्रेस-वे अंडरपास होते हुए जा सकेंगे।