Lucknow News: इस्कॉन मंदिर के पास भी ट्रैफिक में रहेगा बदलाव

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- अटल चौक चौराहे से कोई भी वाहन एलपीएस चौराहा, इस्कॉन मंदिर की ओर नहीं जा सकेगा। कैंसर हॉस्पिटल चौराहा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चौराहा होकर जा सकेंगे।- फव्वारा चौराहा (अंसल) से कोई भी वाहन एलपीएस चौराहा, इस्कॉन मंदिर की ओर नहीं जा सकेंगे। रिशिता मलबेरी तिराहा होकर जा सकेंगे।- सेंट्रल एकेडमी चौराहा (अंसल) से कोई भी वाहन एलपीएस चौराहा, इस्कॉन मंदिर की ओर नहीं जा सकेगा। सुशांत गोल्फ सिटी थाना अंसल गोल चक्कर चौराहा होकर जा सकेंगे।- इस्कॉन मंदिर तिराहे से कोई भी वाहन मंदिर की ओर नहीं जा सकेगा। रिशिता मलबेरी और अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय होकर गंतव्य को जा सकेंगे।