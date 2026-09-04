Lucknow News: पुलिस लाइन के आसपास आज बदला रहेगा यातायात

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- हनुमान सेतु मंदिर तिराहा से पुलिस लाइन, आईटी चौराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह नदवा बंधा मोड़ से डालीगंज इक्का तांगा स्टैंड चौराहा होकर जाएगा। विज्ञापन



- आईटी चौराहे से पुलिस लाइन, हनुमान सेतु मंदिर तिराहे की तरफ यातायात नहीं जाएगा। डालीगंज इक्का तांगा स्टैंड चौराहे या निशातगंज होकर वाहन गुजरेंगे।



- निशातगंज ओवरब्रिज ढाल (आईटी साइड) से आईटी चौराहे की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा। आंतरिक लेखा निदेशालय, हैदरगंज चौकी होकर वाहन जा सकेंगे। - हनुमान सेतु मंदिर तिराहा से पुलिस लाइन, आईटी चौराहा की तरफ सामान्य यातायात नहीं जा सकेगा। यह नदवा बंधा मोड़ से डालीगंज इक्का तांगा स्टैंड चौराहा होकर जाएगा।- आईटी चौराहे से पुलिस लाइन, हनुमान सेतु मंदिर तिराहे की तरफ यातायात नहीं जाएगा। डालीगंज इक्का तांगा स्टैंड चौराहे या निशातगंज होकर वाहन गुजरेंगे।- निशातगंज ओवरब्रिज ढाल (आईटी साइड) से आईटी चौराहे की तरफ सामान्य यातायात नहीं जाएगा। आंतरिक लेखा निदेशालय, हैदरगंज चौकी होकर वाहन जा सकेंगे।

लखनऊ। रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में शुक्रवार को जन्माष्टमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकी दर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस कारण दोपहर तीन बजे से लेकर रात एक बजे तक पुलिस लाइन के आसपास यातायात परिवर्तित रहेगा। इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस एंबुलेंस, शव वाहन और फायर ब्रिगेड को निकलवाएगी।