फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Traders should be treated with respect at police stations and outposts.

Lucknow News: व्यापारियों से थाने-चौकियों में हो सम्मानजनक व्यवहार

Fri, 18 Sep 2026 02:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
Traders should be treated with respect at police stations and outposts.
पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देते व्यापारी।
लखनऊ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार पुलिस आयुक्त तरुण गाबा से मुलाकात की। बंसल ने बताया कि थाने और चौकियों में व्यापारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने पुलिस आयुक्त से लिखित आदेश जारी करने की मांग की है।
विज्ञापन


उन्होंने व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के तहत हर माह बैठक कराने, चारबाग, निशातगंज और अमीनाबाद जैसे प्रमुख बाजारों में सड़कों पर हो रहे अनावश्यक कब्जों पर कार्रवाई और बाजारों में ग्राहकों के वाहन पहुंचने की उचित व्यवस्था कराने की मांग की। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री एवं सराफा एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग, युवा प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम, वरिष्ठ महामंत्री राजीव कक्कड़ और महामंत्री दीपेश गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देते व्यापारी।

पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देते व्यापारी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed