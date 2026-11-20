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श्री खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव आलमबाग के शिव भोलेश्वर खाटू श्याम मंदिर में सुबह 9 बजे।

देव मूर्ति सम्मान

गोमती दर्शन यात्रा की ओर से देव मूर्ति सम्मान अभियान बीकेटी के विवेकानंद माॅडर्न एकेडमी कठवारा में सुबह 10 बजे।

सम्मेलन

पीएनजीआरबी के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन गोमतीनगर के होटल ताज महल विपिनखंड में सुबह 10:15 बजे।

छोटी नदियों के पुनरुद्धार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का दूसरा दिन बीबीएयू में सुबह 11 बजे।

उद्घाटन समारोह

जयपुरिया की ओर से जॉस-26 मल्टीवर्स का उद्घाटन समारोह विभूतिखंड गोमतीनगर स्थित संस्थान के ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे।

जन भवन भ्रमण

अंतरराष्ट्रीय बाल सप्ताह के तहत विज्ञान फाउंडेशन की ओर से विद्यार्थियों का जन भवन भ्रमण दोपहर 12 बजे।

स्थापना समारोह

क्वीन मेरी हाॅस्पिटल का 94वां स्थापना समारोह केजीएमयू के ब्राउन हाॅल में दोपहर 1:30 बजे।

वार्षिक खेल दिवस

मांटफोर्ट इंटर कॉलेज का वार्षिक खेल दिवस महानगर स्थित कॉलेज परिसर में दोपहर 2 बजे।

श्रीमद्भागवत

जनचेतना कल्याणकारी समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन इंदिरानगर के कमल पार्क में दोपहर 3 बजे।

देशज

सोन चिरैया संस्था की ओर से लोक कलाओं से संबंधित दो दिवसीय देशज कार्यक्रम गोमतीनगर के राम मनोहर लोहिया पार्क में शाम 4 बजे।

नाटक

गोमतीनगर स्थित संगीत नाटक अकादमी में नाटक पूर्णम का मंचन शाम 6:30 बजे।

जन्मोत्सव