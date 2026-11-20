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महिला थाना द्वितीय की एसओ मेनका सिंह ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि मोहम्मद अमान पहले सऊदी अरब में काम करता था। सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मड़ियांव निवासी युवती से दोस्ती हुई थी। युवती एक कपड़े की दुकान पर काम करती है। आरोप है कि अमान ने अपना नाम बदलकर बताया और खुद को हिंदू बताया। इसके बाद उसने युवती को प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया।कुछ समय बाद अमान सऊदी अरब से लौट आया और लखनऊ में निजी चालक के तौर पर काम करने लगा। युवती का आरोप है कि इस दौरान अमान ने लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। कुछ दिन पहले युवती ने जब उससे शादी करने की बात कही तो वह टालमटोल करने लगा। बाद में उसने अपना असली नाम बताया और युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़िता ने बुधवार को इस संबंध में महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एसओ ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।